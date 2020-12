Spostamenti Natale, brutte notizie in arrivo: riunione urgente del Governo (Di domenica 13 dicembre 2020) In merito alla situazione Spostamenti Natale, giunge un aggiornamento che non promette niente di buono. Si spinge per ulteriori strette. Il primo ministro Giuseppe Conte ha convocato una riunione urgente con Francesco Boccia, ministro per Gli Affari Regionali, ed i vari capi delegazione. Si parla prima di tutto della questione Spostamenti Natale, molto delicata in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 13 dicembre 2020) In merito alla situazione, giunge un aggiornamento che non promette niente di buono. Si spinge per ulteriori strette. Il primo ministro Giuseppe Conte ha convocato unacon Francesco Boccia, ministro per Gli Affari Regionali, ed i vari capi delegazione. Si parla prima di tutto della questione, molto delicata in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

lorepregliasco : I negozi sono aperti. Le regioni in zona gialla. Pochi giorni fa il governo parlava di allentare i divieti alla mob… - LucaBizzarri : C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gente si incazza. - Agenzia_Ansa : #Covid: vertice con Conte sugli spostamenti a #Natale. Bellanova: misure anche più restrittive ma coerenti. M5s: ri… - BinettiGiuseppe : RT @lorepregliasco: I negozi sono aperti. Le regioni in zona gialla. Pochi giorni fa il governo parlava di allentare i divieti alla mobilit… - tvoggi : COVID, VERTICE CON CONTE PER GLI SPOSTAMENTI A NATALE E’ stata convocata alle 19 la riunione tra il premier Giusepp… -