Spostamenti a Natale, verso nuova stretta. Il Pd: «No ad allentamenti, sì a nuove misure». Riunione d'urgenza del governo (Di domenica 13 dicembre 2020) Non solo sono contrari ad allentamenti delle misure anti Covid durante le feste di Natale, ma quelli del Pd (governo e partito) sono favorevoli a emanare ulteriori misure di contenimento del... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 13 dicembre 2020) Non solo sono contrari addelleanti Covid durante le feste di, ma quelli del Pd (e partito) sono favorevoli a emanare ulterioridi contenimento del...

LucaBizzarri : C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gente si incazza. - matteosalvinimi : #Salvini: No a spostamenti dal 21.12 al 06.01 è misura per ricchi. Puoi permetterti di partire per 3 settimane di v… - NicolaPorro : I nostri sovrani ci “permettono” (forse) gli spostamenti tra Comuni a #Natale. Ma non basta per scagionarli ??… - ClarinetteMal_ : Ciao, sono il Governo. Rendo gialle alcune regioni, apro tutto e valuto gli spostamenti tra i piccoli comuni per Na… - Rosarossa4ever : RT @LucaBizzarri: C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gen… -