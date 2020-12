Spostamenti a Natale, l?Italia verso la zona rossa nei giorni festivi e prefestivi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Natale fa paura: potrebbe innescare la terza ondata dell?epidemia. Così nelle prossime ore il governo deciderà di portare l?intero Paese in zona rossa nei giorni festivi... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilfa paura: potrebbe innescare la terza ondata dell?epidemia. Così nelle prossime ore il governo deciderà di portare l?intero Paese innei...

lorepregliasco : I negozi sono aperti. Le regioni in zona gialla. Pochi giorni fa il governo parlava di allentare i divieti alla mob… - Agenzia_Ansa : #Covid: alle 19 vertice con Conte sugli spostamenti a #Natale #ANSA - LucaBizzarri : C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gente si incazza. - cinem00n : - 2/12: 'auspichiamo Italia interamente zona gialla, limiti agli spostamenti il 24, 25, 1' - 11/12: 'si valutano sp… - VerdiVeneto : RT @lavocedelne: Natale e Capodanno, misure rigide: zone rosse possibili, deroghe per i piccoli Comuni -