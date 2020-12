Spostamenti a Natale e Capodanno: cambia il Dpcm. Le possibili novità (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Dpcm in vigore per il contenimento dell’emergenza Covid-19 vieta gli Spostamenti fra Comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Tuttavia, sull’onda delle pressioni ricevute da più parti, il Governo è pronto a rivedere la regola, consentendo gli Spostamenti in alcune situazioni e lasciando comunque l’ultima parola al Parlamento. Da un lato c’è il timore che lasciare totale libertà di movimento agli italiani possa innescare un nuovo aumento dei contagi, dall’altro una riflessione su possibili disparità di trattamento fra chi vive in grandi città metropolitane e chi in piccoli centri di provincia. Il centrodestra ha presentato una mozione che mira a consentire Spostamenti liberi per Natale, Santo Stefano e Capodanno. Il ... Leggi su tpi (Di domenica 13 dicembre 2020) Ilin vigore per il contenimento dell’emergenza Covid-19 vieta glifra Comuni nei giorni di, Santo Stefano e. Tuttavia, sull’onda delle pressioni ricevute da più parti, il Governo è pronto a rivedere la regola, consentendo gliin alcune situazioni e lasciando comunque l’ultima parola al Parlamento. Da un lato c’è il timore che lasciare totale libertà di movimento agli italiani possa innescare un nuovo aumento dei contagi, dall’altro una riflessione sudisparità di trattamento fra chi vive in grandi città metropolitane e chi in piccoli centri di provincia. Il centrodestra ha presentato una mozione che mira a consentireliberi per, Santo Stefano e. Il ...

Da oggi la Calabria è zona gialla. Il passaggio da zona arancione a zona gialla avviene grazie all’ordinanza firmata dal ministro della salute Speranza, questa permetterà una maggiore mobilità ai cala ...

Un caffé da consumare al bancone, un pranzo seduti al tavolo del ristorante. E un viaggio per raggiungere la destinazione senza la necessità di portarsi dietro l’autocertificazione. Da oggi la Basilic ...

