Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi del 13 dicembre (Di domenica 13 dicembre 2020) oggi domenica 13 dicembre ci aspetta una ricca giornata riservata agli Sport Invernali, ormai la stagione riservata alle specialità su neve e su ghiaccio è entrata nel vivo. C’è davvero di Tutti, gli appassionati potranno gustarsi una sfilza di gara senza sosta. A Courchevel va in scena un secondo gigante femminile per la Coppa del Mondo di sci alpino dopo quello disputato ieri. Gli uomini si daranno invece battaglia nell’imperdibile discesa libera in Val d’Isere, dopo il superG maschile. La Coppa del Mondo di biathlon prosegue la propria avventura a Hochfilzen con l’inseguimento femminile e la staffetta maschile. Si concludono i Mondiali di volo per il salto con gli sci, spazio alla prova a squadre. Poi spazio anche a slittino, bob, Campionati Italiani di pattinaggio artistico. Di seguito il ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020)domenica 13ci aspetta una ricca giornata riservata agli, ormai la stagione riservata alle specialità su neve e su ghiaccio è entrata nel vivo. C’è davvero di, gli appassionati potranno gustarsi una sfilza di gara senza sosta. A Courchevel va in scena un secondo gigante femminile per la Coppa del Mondo di sci alpino dopo quello disputato ieri. Gli uomini si daranno invece battaglia nell’imperdibile discesa libera in Val d’Isere, dopo il superG maschile. La Coppa del Mondo di biathlon prosegue la propria avventura a Hochfilzen con l’inseguimento femminile e la staffetta maschile. Si concludono i Mondiali di volo per il salto con gli sci, spazio alla prova a squadre. Poi spazio anche a slittino, bob, Campionati Italiani di pattinaggio artistico. Di seguito il ...

Esercito : Complimenti al 1° Caporal Maggiore Marta BASSINO per la seconda vittoria consecutiva nella gara di slalom gigante i… - gretelforever : RT @agnostico43: Processo #Gregoretti Penosa figura di Toninelli. Molto bravo negli sport invernali. E' sempre sci munito. - FLiotta_ : RT @Esercito: Complimenti al 1° Caporal Maggiore Marta BASSINO per la seconda vittoria consecutiva nella gara di slalom gigante in Coppa de… - agnostico43 : Processo #Gregoretti Penosa figura di Toninelli. Molto bravo negli sport invernali. E' sempre sci munito. - infoitsport : Strepitoso Pellegrino a Davos - Sport Invernali -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Invernali LIVE Sport Invernali, DIRETTA: Italia protagonista! Marta Bassino vince in gigante, Federico Pellegrino conquista la sprint! OA Sport Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi del 13 dicembre

Oggi domenica 13 dicembre ci aspetta una ricca giornata riservata agli sport invernali, ormai la stagione riservata alle specialità su neve e su ghiaccio è entrata nel vivo. C’è davvero di tutti, gli ...

Il sindaco Ghedina: «Siamo orgogliosi»

CORTINALa gara di Coppa del mondo di snowboard di ieri sera ha avuto un valore particolare per Cortina, in una stagione invernale travagliata, che culminerà comunque con i Campionati del mondo ...

Oggi domenica 13 dicembre ci aspetta una ricca giornata riservata agli sport invernali, ormai la stagione riservata alle specialità su neve e su ghiaccio è entrata nel vivo. C’è davvero di tutti, gli ...CORTINALa gara di Coppa del mondo di snowboard di ieri sera ha avuto un valore particolare per Cortina, in una stagione invernale travagliata, che culminerà comunque con i Campionati del mondo ...