Spinazzola in diretta Sky, Petagna lo interrompe con un vocale WhatsApp: "Ma che ca*** stai a dì ?"

Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "Ma che ca*** stai a dì Spina?". È questo il contenuto del messaggio vocale mandato da Andrea Petagna a Leonardo Spinazzola durante il collegamento live a Sky Calcio Show con Alessandro Bonan in conduzione. Un retroscena preso in maniera ironica da Petagna, suo ex compagno all'Atalanta, che in collegamento del post partita di Napoli-Sampdoria ha deciso di mandargli un messaggio vocale in diretta che ha scaturito tante risate in studio. "Altro che dentista, tu dovresti andare dal parrucchiere" la risposta di Spinazzola in un altro vocale fatto sentire in diretta a Sky. Dopo il siparietto l'attaccante del Napoli ha parlato del match vinto e del suo gol decisivo alla ...

