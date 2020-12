Somma: “Contro il Foggia passo falso, portato a casa un risultato di gruppo. Covid? Il mio periodo di inattività…” (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Palermo torna alla vittoria.Può sorridere la formazione di Roberto Boscaglia, tornata alla vittoria dopo la battuta d'arresto sul campo del Foggia, nella sfida contro la Casertana andata in scena questo pomeriggio al "Renzo Barbera". Un risultato analizzato dal difensore rosa Michele Somma, intervenuto al triplice fischio nella consueta conferenza stampa post-gara."Marconi sa quello che ha fatto, è un giocatore importante per noi e sa come migliorare. Noi abbiamo sempre cercato di imporre il nostro gioco, poi la partita dura 90 minuti e ci sta anche di soffrire, in quel caso dobbiamo essere bravi. Cerchiamo sempre di fare il massimo, oggi la cosa importante era non subire gol e quindi direi che va bene così. Rauti, Kanoute e Valente? Il loro apporto alla fase difensiva è importante, fanno un lavoro determinante così facciamo meno ... Leggi su mediagol (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Palermo torna alla vittoria.Può sorridere la formazione di Roberto Boscaglia, tornata alla vittoria dopo la battuta d'arresto sul campo del, nella sfida contro la Casertana andata in scena questo pomeriggio al "Renzo Barbera". Unanalizzato dal difensore rosa Michele, intervenuto al triplice fischio nella consueta conferenza stampa post-gara."Marconi sa quello che ha fatto, è un giocatore importante per noi e sa come migliorare. Noi abbiamo sempre cercato di imporre il nostro gioco, poi la partita dura 90 minuti e ci sta anche di soffrire, in quel caso dobbiamo essere bravi. Cerchiamo sempre di fare il massimo, oggi la cosa importante era non subire gol e quindi direi che va bene così. Rauti, Kanoute e Valente? Il loro apporto alla fase difensiva è importante, fanno un lavoro determinante così facciamo meno ...

