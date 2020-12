Siparietto Pirlo-Maldini | “Ricordati della chiamata in estate”

(Di domenica 13 dicembre 2020) Simpaticoa Sky Sport, nel post partita di Genoa-Juventus e l’immediato pre-gara di Milan-Parma. Protagonisti Andreae Paolo. Il tecnicoJuve aveva appena finito di commentare il suo successo sui grifoni quando da Milano era collegato giàper analizzare il posticipo del suo Milan con il Parma. “Sta facendo un po’ troppo bene”, ha dettoscherzosamente su. Eha risposto allo scherzo:la nostra telefonata di questa. Su quale telefonata e su cosa si siano detti, non è dato sapere visto che i due ex campioni hanno dribblato le domande. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

