Signorelli: «Covid, indicatori in calo Ma non è finita, serve responsabilità» (Di domenica 13 dicembre 2020) Il professor Carlo Signorelli, professore ordinario di Igiene e Sanità pubblica all’Università San Raffaele di Milano, componente del Cts lombardo: «La zona gialla non è un liberi tutti, il momento cruciale sarà con la ripresa di scuole e trasporti». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 13 dicembre 2020) Il professor Carlo, professore ordinario di Igiene e Sanità pubblica all’Università San Raffaele di Milano, componente del Cts lombardo: «La zona gialla non è un liberi tutti, il momento cruciale sarà con la ripresa di scuole e trasporti».

gazzettamantova : Le 10 regole per un pranzo di Natale in sicurezza: i consigli dell'esperto Dieci semplici regole da osservare per t… - rubio_chef : 'No abbracci no canti, non condividere bicchieri, posate e piatti, non passarsi il telefono per gli auguri, e le fi… - CosenzaChannel : Il professore #Signorelli, in un’intervista a Repubblica, spiega quali sono le regole da rispettare per un pranzo o… - Signorelli_M_ : Alcuni dei molti dati del Rapporto Censis sull'economia italiana ai tempi del Covid-19 -

