Sicilia: 808 nuovi casi, 21 morti (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono 17.938 i nuovi positivi al coronavirus di oggi e 484 i morti . Sono i dati del quotidiano bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 152.697... Leggi su feedpress.me (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono 17.938 ipositivi al coronavirus di oggi e 484 i. Sono i dati del quotidiano bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 152.697...

ennatrasporti : Coronavirus. In Sicilia il 13 dicembre nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 808, i decessi sono 21… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus, 808 nuovi casi (11.4% dei tamponi)in Sicilia, di cui 83 a Messina) è stato pubblic… - ScrivoLibero : #Coronavirus, in #Sicilia 808 nuovi positivi: 74 nell'agrigentino - - Tele_Nicosia : Coronavirus. In Sicilia il 13 dicembre nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 808, i decessi sono 21 -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia 808 Covid: in Sicilia 808 i nuovi positivi, 21 i morti Agenzia ANSA Covid: in Sicilia 808 nuovi positivi e 21 morti Sono 808 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.094 tamponi eseguiti. I decessi sono 21, che portano il totale a 1.967. Con i nuovi casi sono a 35.719 gli attuali posit ... Coronavirus, in Sicilia 808 nuovi positivi: 74 nell’agrigentino Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessiva di 15 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Sono 808 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.094 tamponi eseguiti. I decessi sono 21, che portano il totale a 1.967. Con i nuovi casi sono a 35.719 gli attuali posit ...Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessiva di 15 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.