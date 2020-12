Si sporge per scattare una foto e precipita nel vuoto. 38enne muore davanti alla sua famiglia (Di domenica 13 dicembre 2020) Una turista è morta dopo essere precipitata da circa 80 metri mentre cercava di scattare una foto al panorama mozzafiato. La donna, che aveva 38 anni, è scivolata da una barriera di sicurezza ed è precipitata nel vuoto. Il luogo è il Boroka Lookout, che si trova nel Victoria’s Grampians National Park, in Australia. La tragedia si è verificata intorno alle 15:00 di sabato. La turista, che proveniva da Craigieburn, un sobborgo di Melbourne, stava visitando la zona con la sua famiglia, come riportato anche dal Mirror. La 38enne è precipitata nel burrone davanti ai suoi parenti, rimasti sgomenti di fronte ad una tale tragedia. La polizia ha avviato un’indagine sull’incidente, ma la morte della turista non viene ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 13 dicembre 2020) Una turista è morta dopo essereta da circa 80 metri mentre cercava diunaal panorama mozzafiato. La donna, che aveva 38 anni, è scivolata da una barriera di sicurezza ed èta nel. Il luogo è il Boroka Lookout, che si trova nel Victoria’s Grampians National Park, in Australia. La tragedia si è verificata intorno alle 15:00 di sabato. La turista, che proveniva da Craigieburn, un sobborgo di Melbourne, stava visitando la zona con la sua, come riportato anche dal Mirror. Lata nel burroneai suoi parenti, rimasti sgomenti di fronte ad una tale tragedia. La polizia ha avviato un’indagine sull’incidente, ma la morte della turista non viene ...

