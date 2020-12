Si getta sui binari per salvare un uomo di 35 anni e rimane ferita. Rachele è l'eroina di Natale (Di domenica 13 dicembre 2020) “Non ci ho pensato troppo, è stato un gesto istintivo. Credo che chiunque, in quella situazione, avrebbe fatto lo stesso, anche chi a mente fredda dice di no”. Racconta così Rachele al Corriere della Sera, l’avventura che l’ha coinvolta. La ragazza, 25 anni, ha salvato un uomo di 35 anni dalla morte. La storia è avvenuta a Mestre. Giovedì sera, alle 20.30, è stata lei a salvare da un treno un uomo di 35 anni: l’ha raggiunto sui binari e l’ha convinto a spostarsi, proprio mentre la locomotiva correva loro incontro. Il convoglio li ha comunque colpiti, ma entrambi si sono salvati grazie al freno d’emergenza tirato dal macchinista e, ovviamente, alla presenza di spirito della ragazza. La dinamica dell’incidente è chiara. La ragazza, scesa dal treno, ha ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 dicembre 2020) “Non ci ho pensato troppo, è stato un gesto istintivo. Credo che chiunque, in quella situazione, avrebbe fatto lo stesso, anche chi a mente fredda dice di no”. Racconta cosìal Corriere della Sera, l’avventura che l’ha coinvolta. La ragazza, 25, ha salvato undi 35dalla morte. La storia è avvenuta a Mestre. Giovedì sera, alle 20.30, è stata lei ada un treno undi 35: l’ha raggiunto suie l’ha convinto a spostarsi, proprio mentre la locomotiva correva loro incontro. Il convoglio li ha comunque colpiti, ma entrambi si sono salvati grazie al freno d’emergenza tirato dal macchinista e, ovviamente, alla presenza di spirito della ragazza. La dinamica dell’incidente è chiara. La ragazza, scesa dal treno, ha ...

GMendix : RT @HuffPostItalia: Si getta sui binari per salvare un uomo di 35 anni e rimane ferita. Rachele è l'eroina di Natale - Anarkikka : RT @HuffPostItalia: Si getta sui binari per salvare un uomo di 35 anni e rimane ferita. Rachele è l'eroina di Natale - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Si getta sui binari per salvare un uomo di 35 anni e rimane ferita. Rachele è l'eroina di Natale - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Si getta sui binari per salvare un uomo di 35 anni e rimane ferita. Rachele è l'eroina di Natale - HuffPostItalia : Si getta sui binari per salvare un uomo di 35 anni e rimane ferita. Rachele è l'eroina di Natale -