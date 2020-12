Shopping di Natale, Covid dimenticato: negozi e bar presi d'assalto (Di domenica 13 dicembre 2020) Continuano gli assembramenti per lo Shopping di Natale in molte città. Da Milano a Roma, passando per Bologna e Firenze, la gente si riversa nelle vie dei centri città, aumentando i rischi di contagio,... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Continuano gli assembramenti per lodiin molte città. Da Milano a Roma, passando per Bologna e Firenze, la gente si riversa nelle vie dei centri città, aumentando i rischi di contagio,...

HuffPostItalia : 'Rischiamo la terza ondata Covid per lo shopping di Natale' - chetempochefa : 'Perché possiamo fare shopping e non possiamo cenare a Natale insieme? Come funziona il contagio con il covid?' C… - Agenzia_Ansa : #Natale #traffico e #folla in centro a #Roma alla ricerca dei #regali. Appello deLl'assessore alla sanità della reg… - bdu_tv : RT @MasterAb88: L'Italia diventa zona gialla e tutti scandalizzati che la gente giri nei centri a vedere le luminarie e fare shopping. Con… - rep_firenze : Firenze, strade affollate per lo shopping di Natale [aggiornamento delle 20:16] -

Ultime Notizie dalla rete : Shopping Natale Shopping di Natale, il Governo pensa a nuova stretta Money.it Shopping di Natale, Covid dimenticato: negozi e bar presi d'assalto Continuano gli assembramenti per lo shopping di Natale in molte città. Da Milano a Roma, passando per Bologna e Firenze, la gente si riversa nelle vie dei centri città, aumentando i rischi di contagio ... CASERTA – Assembramenti e caos per lo shopping di Natale, Peluso e il gruppo di Italia Viva scrivono a Marino per avere maggiori controlli CASERTA – Assembramenti e caos per lo shopping di Natale, Peluso e il gruppo di Italia Viva scrivono a Marino per avere maggiori controlli VERSO LE COMUNALI – Boccagna ‘mette fuori’ dalla coalizione i ... Continuano gli assembramenti per lo shopping di Natale in molte città. Da Milano a Roma, passando per Bologna e Firenze, la gente si riversa nelle vie dei centri città, aumentando i rischi di contagio ...CASERTA – Assembramenti e caos per lo shopping di Natale, Peluso e il gruppo di Italia Viva scrivono a Marino per avere maggiori controlli VERSO LE COMUNALI – Boccagna ‘mette fuori’ dalla coalizione i ...