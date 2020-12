Serie A, Milan-Parma: Pioli si affida a Rebic, fuori Tonali e Hauge. Le formazioni ufficiali (Di domenica 13 dicembre 2020) E' tutto pronto per Milan-Parma.Si affronteranno questa sera allo stadio Olimpico Milan e Parma nel posticipo dell'11^ giornata di Serie A. 4-2-3-1 per i rossoneri con Rebic al posto di Ibra - ancora out - rifornito da Castillejo, Diaz e Calhanoglu. Panchina per Tonali e Hauge.Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Diaz, Calhanoglu; Rebic. All. PioliParma (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius. All. Liverani Leggi su mediagol (Di domenica 13 dicembre 2020) E' tutto pronto per.Si affronteranno questa sera allo stadio Olimpiconel posticipo dell'11^ giornata diA. 4-2-3-1 per i rossoneri conal posto di Ibra - ancora out - rifornito da Castillejo, Diaz e Calhanoglu. Panchina per.Di seguito, ledella sfida:(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Diaz, Calhanoglu;. All.(4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius. All. Liverani

OptaPaolo : 9 - Il #Milan ha ottenuto otto successi nelle prime 10 gare di questa Serie A: in 86 precedenti partecipazioni alla… - AntoVitiello : Con la rete di #Kessie alla #Samp nuovo record per il #Milan, che segna da 30 partite di fila in serie A - acmilan : Read all about our 8th win in 10 #SerieATIM games this season ?? - usatellites : AsiaSat 5 100.5°E =================== MIL-PAR ASIA NB M 4:2:2 Italy - Serie A: AC Milan vs Parma Calcio 1913 TP 39… - Corriere : Milan-Parma, Diaz e Castillejo titolari, seconda prova di fuga Diretta 0-0 -