Serie A, Milan-Parma 2-2: ducali cinici, i rossoneri colpiscono 4 legni e trovano la rimonta con Theo (Di domenica 13 dicembre 2020) A San Siro è andato in scena il posticipo dell'11a giornata di Serie A tra Milan e Parma.I rossoneri e i ducali chiudono il match sul 2-2 al termine di 90 minuti più che emozionanti. I padroni di casa avrebbero meritato ampiamente la vittoria, ma i quattro legni (3 Calhanoglu e 1 Brahim Diaz) e la rete annullata a Castillejo hanno fatto la loro parte. Gli emiliani si erano portati avanti di due reti grazie alle realizzazioni di Hernani e Kurtic. La rimonta del Milan porta la firma di Theo Hernandez che la pareggia al 90' con un mancino terrificante dal limite dell'area.

