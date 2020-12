Serie A, c’è Cagliari-Inter: le formazioni ufficiali (Di domenica 13 dicembre 2020) Le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter, match dell’undicesima giornata della Serie A Tutto pronto alla ‘Sardegna Arena’ dove tra poco meno di un’ora Cagliari e Inter si affronteranno nel match valido per l’undicesima giornata della Serie A 2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Eusebio Di Francesco e Antonio Conte, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter, eccole: Cagliari (4-2-3-1): 28 Cragno; 24 Faragò, 40 Walukiewicz, 44 Carboni, 22 Lykogiannis; 8 Marin, 6 Rog; 25 Zappa, 10 Joao Pedro, 33 Sottil; 30 Pavoletti.A disposizione: 1 Aresti, 31 Vicario, 9 Simeone, 12 Caligara, 14 Pinna, 15 Klavan, 17 Tramoni, 18 Nandez, 19 Pisacane, 21 ... Leggi su intermagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Ledi, match dell’undicesima giornata dellaA Tutto pronto alla ‘Sardegna Arena’ dove tra poco meno di un’orasi affronteranno nel match valido per l’undicesima giornata dellaA 2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Eusebio Di Francesco e Antonio Conte, hanno comunicato ledi, eccole:(4-2-3-1): 28 Cragno; 24 Faragò, 40 Walukiewicz, 44 Carboni, 22 Lykogiannis; 8 Marin, 6 Rog; 25 Zappa, 10 Joao Pedro, 33 Sottil; 30 Pavoletti.A disposizione: 1 Aresti, 31 Vicario, 9 Simeone, 12 Caligara, 14 Pinna, 15 Klavan, 17 Tramoni, 18 Nandez, 19 Pisacane, 21 ...

