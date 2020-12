Scuole, Festa si ribella al Tar: “Non ci sarà nessuna riapertura” (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Io andrò a reiterare la mia ordinanza, non mi fermo dinanzi al Tar. Non metto a rischio la salute dei nostri concittadini più giovani per un decreto. Lo farà fino al 22 dicembre e sono convinto di fare la cosa più giusta”. E’ chiaro Gianluca Festa, sindaco del capoluogo, le Scuole non riapriranno. L’annuncio arriva dopo due giorni dalla pronuncia del TAR di Salerno dopo il ricorso presentato da alcuni genitori attraverso il legale Gianpaolo La Sala. “Voglio chiedere al Tar cosa c’è da motivare – sottolinea Festa – Signori svegliatevi, c’è una pandemia ed è un fenomeno mondiale. Cosa dobbiamo più dimostrare? Dobbiamo mettere in atto ogni misura per tutelare la salute della nostra comunità, a cominciare dai più piccoli”. Scuole, il TAR accoglie il ricorso: ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Io andrò a reiterare la mia ordinanza, non mi fermo dinanzi al Tar. Non metto a rischio la salute dei nostri concittadini più giovani per un decreto. Lo farà fino al 22 dicembre e sono convinto di fare la cosa più giusta”. E’ chiaro Gianluca, sindaco del capoluogo, lenon riapriranno. L’annuncio arriva dopo due giorni dalla pronuncia del TAR di Salerno dopo il ricorso presentato da alcuni genitori attraverso il legale Gianpaolo La Sala. “Voglio chiedere al Tar cosa c’è da motivare – sottolinea– Signori svegliatevi, c’è una pandemia ed è un fenomeno mondiale. Cosa dobbiamo più dimostrare? Dobbiamo mettere in atto ogni misura per tutelare la salute della nostra comunità, a cominciare dai più piccoli”., il TAR accoglie il ricorso: ...

occhio_notizie : Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, va dritto per la sua strada e conferma la decisione di tenere chiuse le scu… - irpiniatimes1 : Scuole Avellino, Festa: “I bambini vanno protetti. Si torna a gennaio” - brindisilibera : New post (Mesagne (Br).Scuole in festa sul tema “Abbracci ... contagiosi”) has been published on Brindisi Libera -… - brindisilibera : New post (Mesagne (Br).Scuole in festa sul tema “Abbracci ... contagiosi”) has been published on Brindisi Libera -… - ottochannel : Scuole nel caos, Festa non si oppone al tar -