Scuola | Azzolina | prolungare le lezioni fino a luglio In accordo con le Regioni

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Azzolina

Non si tratta di una semplice ipotesi ma di una proposta contenuta nel nuovo piano per la scuola presentato nei giorni scorsi alle Regioni dal ministro della Pubblica istruzione, Lucia Azzolina ...Si tratta di una proposta contenuta nel nuovo piano per la scuola presentato nei giorni scorsi alle Regioni dal ministro della Pubblica istruzione, Lucia Azzolina ...