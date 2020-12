Scontri USA per Trump | 5 feriti gravi e 23 arresti 

(Di domenica 13 dicembre 2020)USA per Donald: il bilancio conta 5ricoverati incondizioni e ben 23 arresti giunti tra le varie città degli Stati Uniti. Ecco quanto giunge dalla stampa nazionale americana. Cinquee 23 arresti: sarebbe questo il bilancio per i terribilidi ieri a favore di Donald. Lo riporta L'articolo proviene da Inews.it.

LaStampa : Usa: scontri in numerose città durante le manifestazioni per Trump. Spari a Olympia, diversi feriti - DonatoSaliola : Usa, scontri durante marcia pro-Trump: quattro accoltellati - stikystikazz : RT @GagliardoneS: Usa, sostenitori di Trump protestano a Washington: Scontri e TENSIONI. Il Tycoon: 'battaglia solo all'inizio' Finirà mal… - bizcommunityit : Usa, scontri durante marcia pro-Trump: quattro accoltellati - Lulu79955474 : RT @GagliardoneS: Usa, sostenitori di Trump protestano a Washington: Scontri e TENSIONI. Il Tycoon: 'battaglia solo all'inizio' Finirà mal… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri USA

Scontri USA per Donald Trump: il bilancio conta 5 feriti ricoverati in gravi condizioni e ben 23 arresti giunti tra varie città degli Stati.Si sono tramutate in scontri le marce effettuate per protestare contro la Corte Suprema che ha rispinto l'ultimo ricorso di Trump.