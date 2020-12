Scontri, spari, coltelli: ore di fuoco alle manifestazioni pro-Trump (Di domenica 13 dicembre 2020) Arresti e feriti in tutto il Paese. A Washington si protesta contro la Corte Suprema a Olympia si spara. Ma Trump insiste: “Battaglia appena iniziata”. In molti sperano finisca in fretta la diatriba sul voto americano. Per altri si è protratta abbastanza, considerando che dall’Election day è passato praticamente un mese. Per tanti ma non per Donald Trump, secondo il quale la “battaglia è solo all’inizio”. Un messaggio che arriva via Twitter naturalmente, il vero strumento di distinzione rispetto alle amministrazioni precedenti. E che arriva mentre a Washington prende forma una manifestazione pro-Trump. Tra poche ore il Collegio elettorale formalizzerà l’elezione di Joe Biden. Nonostante le pressioni del Tycoon e il dibattito tuttora aperto sui presunti brogli elettorali. Negati praticamente da ogni ... Leggi su chenews (Di domenica 13 dicembre 2020) Arresti e feriti in tutto il Paese. A Washington si protesta contro la Corte Suprema a Olympia si spara. Mainsiste: “Battaglia appena iniziata”. In molti sperano finisca in fretta la diatriba sul voto americano. Per altri si è protratta abbastanza, considerando che dall’Election day è passato praticamente un mese. Per tanti ma non per Donald, secondo il quale la “battaglia è solo all’inizio”. Un messaggio che arriva via Twitter naturalmente, il vero strumento di distinzione rispettoamministrazioni precedenti. E che arriva mentre a Washington prende forma una manifestazione pro-. Tra poche ore il Collegio elettorale formalizzerà l’elezione di Joe Biden. Nonostante le pressioni del Tycoon e il dibattito tuttora aperto sui presunti brogli elettorali. Negati praticamente da ogni ...

LaStampa : Usa: scontri in numerose città durante le manifestazioni per Trump. Spari a Olympia, diversi feriti - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Usa: scontri in numerose città durante le manifestazioni per Trump. Spari a Olympia, un ferito - ale_alt81 : RT @LaStampa: Usa: scontri in numerose città durante le manifestazioni per Trump. Spari a Olympia, diversi feriti - repubblica : Usa, scontri in numerose città durante le manifestazioni pro-Trump. Spari a Olympia, un ferito [aggiornamento delle… - tizianacampodon : RT @LaStampa: Usa: scontri in numerose città durante le manifestazioni per Trump. Spari a Olympia, diversi feriti -