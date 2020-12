Sci, discesa Val d’Isère con sorpresa: vince lo sloveno Cater partito con pettorale n.41 (Di domenica 13 dicembre 2020) La discesa della Val d'Isère, come è tradizione sulla Oreiller-Killy, non lesina sorprese in vetta alla classifica. La vittoria va allo sloveno Martin Cater, pettorale numero 41, al primo successo in carriera con il tempo di 2'04"67. Al secondo posto c'è l'austriaco Otmar Stiedinger, che aveva sognato la vittoria a lungo, ma ha dovuto cedere allo sloveno per 22 centesimi. Terzo un altro carneade, Urs Krienbuhel, per la seconda volta sul podio nella sua storia, staccato di 27 centesimi. I migliori sono tutti vicini: Feuz, Mayer, e un ritrovato Dominik Paris sono fra i primi dieci con distacchi ridottissimi.Paris è apparso nettamente più in attacco rispetto al superG di sabato. Il campione della Val d'Ultimo ha commesso un solo errore, che probabilmente gli è costato il podio, ma ha ritrovato ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) Ladella Val d'Isère, come è tradizione sulla Oreiller-Killy, non lesina sorprese in vetta alla classifica. La vittoria va alloMartinnumero 41, al primo successo in carriera con il tempo di 2'04"67. Al secondo posto c'è l'austriaco Otmar Stiedinger, che aveva sognato la vittoria a lungo, ma ha dovuto cedere alloper 22 centesimi. Terzo un altro carneade, Urs Krienbuhel, per la seconda volta sul podio nella sua storia, staccato di 27 centesimi. I migliori sono tutti vicini: Feuz, Mayer, e un ritrovato Dominik Paris sono fra i primi dieci con distacchi ridottissimi.Paris è apparso nettamente più in attacco rispetto al superG di sabato. Il campione della Val d'Ultimo ha commesso un solo errore, che probabilmente gli è costato il podio, ma ha ritrovato ...

ItaSportPress : Sci, discesa Val d'Isère con sorpresa: vince lo sloveno Cater partito con pettorale n.41 - - SmorfiaDigitale : Sci, coppa del Mondo, Discesa in Val d Is re: Cater a sorpresa - Deiana_Luca9 : RT @Eurosport_IT: 'In Val Gardena si attacca!' ?? Dominik Paris è tornato: dopo il SuperG di ieri, buona prova oggi per l'azzurro nella dis… - Eurosport_IT : 'In Val Gardena si attacca!' ?? Dominik Paris è tornato: dopo il SuperG di ieri, buona prova oggi per l'azzurro nel… - infoitsport : Sci alpino, lo sloveno Cater vince a sorpresa la discesa in Val d’Isere. Decimo Paris -