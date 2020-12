Sci di fondo | Francesco De Fabiani è quinto nella 15 km a Davos | lo battono solo Bolshunov e gli altri russi

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020) Finisce con un trionfo russo la 15 km a tecnica libera con partenza a intervalli di. Sono in quattro, infatti, ad occupare i primi posti del podio, per un dominio che fa capire quale sia il Paese da guardare in un momento in cui Norvegia, Svezia e Finlandia non ci saranno (a tal proposito, la Finlandia ha annunciato la partecipazione al Tour de Ski, lasciando la Norvegia sola nel proprio intento di non disputarlo). A prendersi la vittoria è Alexanderin 32’46?4, dopo aver sostanzialmente dominato l’intera prova dall’inizio alla fine. Per lui si tratta vittoria numero 18 a livello individuale in Coppa del Mondo. Secondo posto per Andrey Melnichenko a 32?2, posto che mantiene per pressoché tutta la gara, e terzo in rimonta per Artem Maltsev a 39?5. Giù dal podio Ivan Yakimushkin, a 46?1 pur senza mai aver avuto davvero la chance di ...