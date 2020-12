Sci alpino, Marta Bassino vuole il bis a Courchevel, Dominik Paris cerca il primo squillo nella discesa di Val d’Isere (Di domenica 13 dicembre 2020) Tutto è pronto per una domenica di grande sci sulle nevi francesi. Dopo l’esordio di ieri con il primo gigante di Courchevel per quel che riguarda il Circo Bianco al femminile, e il supergigante maschile della Val d’Isere, i protagonisti dello sci alpino tornano di nuovo al cancelletto di partenza per un’altra giornata ad altissimi livelli. Si incomincerà con il comparte femminile che, dalle ore 9.30, torneranno in azione di nuovo tra le porte larghe, per il secondo gigante sulla pista denominata Émile Allais, mentre i colleghi maschi sono pronti per la seconda prova veloce della loro annata, la prima discesa del calendario, sempre sulla celebre Oreiller-Killy. Gli spunti sulle nevi francesi saranno davvero infiniti. Iniziamo dal Circo Bianco al femminile. Ieri abbiamo assistito alla splendida vittoria ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) Tutto è pronto per una domenica di grande sci sulle nevi francesi. Dopo l’esordio di ieri con ilgigante diper quel che riguarda il Circo Bianco al femminile, e il supergigante maschile della Val, i protagonisti dello scitornano di nuovo al cancelletto di partenza per un’altra giornata ad altissimi livelli. Si incomincerà con il comparte femminile che, dalle ore 9.30, torneranno in azione di nuovo tra le porte larghe, per il secondo gigante sulla pista denominata Émile Allais, mentre i colleghi maschi sono pronti per la seconda prova veloce della loro annata, la primadel calendario, sempre sulla celebre Oreiller-Killy. Gli spunti sulle nevi francesi saranno davvero infiniti. Iniziamo dal Circo Bianco al femminile. Ieri abbiamo assistito alla splendida vittoria ...

