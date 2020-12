Sci alpino | lo sloveno Cater vince a sorpresa la discesa in Val d’Isere Decimo Paris

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020) Incredibile epilogo dellalibera della Val. Are aè loMartin, che conquista la sua prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo.ha pescato il jolly con il pettorale numero 41, chiudendo la sua prova con il tempo di 2’04”67, regalando un successo inche mancava alla Slovenia dal febbraio 2017, quando Bostjan Kline vinse a Kvitfjell. Un podio davvero inaspettato, perchè al secondo posto ha chiuso l’austriaco Otmar Striedinger, staccato di 22 centesimi dal vincitore ed al suo quarto podio in carriera; mentre al terzo posto si è classificato lo svizzero Urs Kryenbuehl, alla sua seconda Top-3 in Coppa del Mondo, che ha accusato un ritardo di 27 centesimi Una classifica comunque cortissima. Ai ...