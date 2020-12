Sci alpino | le pagelle di oggi | Cater si inventa la magia della vita | Dominik Paris cresce e sogna l’agguato

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020)è andata in scena la discesa libera maschileVal d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. Gli uomini si sono dati battaglia sul pendio francese, mentre le donne non hanno potuto gareggiare a Courcheval e il gigante è stato rinviato a domani. Di seguito ledelle gare didi sciDISCESA MASCHILE VAL D’ISERE: MARTIN: 10. Rivelazione incredibile. Lo sloveno scende col pettorale numero 41 dopo un paio di interruzioni e sila, riuscendo a conquistare una vittoria clamorosa e inattesa. Il 28enne porta a casa il suo primo sigillo nel massimo circuito itinerante e ricorderà per sempre questa ...