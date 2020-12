Sci alpino | cancellato il gigante di Courchevel | nuovo programma e orari Si gareggia lunedì 14 dicembre!

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020) Oggi non ci sarà lo slalomfemminile a. A causa dell’inconsistenza della neve, e per salvaguardare l’integrità delle atlete, la gara prevista in data odierna è stata posticipata a domani,14 dicembre. Le due manche avrannodiversi rispetto a quelli previsti per oggi, ovvero ore 10.00 prima manche, ore 13.00 inversione delle migliori trenta. Così Federica Brignone: “Lo abbiamo saputo arrivando in pista per la ricognizione. Ci siano rimaste male, ma visto che si può fare domani è un’idea corretta, nel senso che se si può fare domani, perché no. Poi per me era fattibile comunque, se avessimo avuto domani le prove a Val d’Isere oggi saremmo state in pista a fare la gara“. Continua Marta Bassino: “Non va neanche male, lo prendo come un giorno di recupero, eravamo tutte in partenza per la ...