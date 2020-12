Sassoli: "La politica italiana vista dall'Ue? La parola crisi mette paura, necessaria prudenza" (Di domenica 13 dicembre 2020) “La parola crisi mette paura in Europa, bisognerebbe accostarcisi con un po’ di pudore e prudenza perché può dare la sensazione di un Paese che mette meno a fuoco i propri obiettivi. Ci vorrebbe prudenza, dobbiamo avere paura della crisi, non assecondarla”. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli da Lucia Annunziata a ‘Mezz’ora In Più’, rispondendo ad una domanda sulla situazione politica in Italia. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 dicembre 2020) “Lain Europa, bisognerebbe accostarcisi con un po’ di pudore eperché può dare la sensazione di un Paese chemeno a fuoco i propri obiettivi. Ci vorrebbe, dobbiamo averedella, non assecondarla”. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Davidda Lucia Annunziata a ‘Mezz’ora In Più’, rispondendo ad una domanda sulla situazionein Italia.

