Sarah e Alena | il matrimonio fra la golfista e la sua caddie

Leggi su vanityfair

(Di domenica 13 dicembre 2020) «La loro luna di miele è cominciata con 18 buche su un campo da golf». Parte così l’articolo che il New York Times dedica al matrimonio dell’anno nel mondo del golf. Per Alena Sharp e Sarah Bowman non poteva esserci altra strada, o meglio, altro green. La 39enne giocatrice di golf canadese e la sua caddie, americana e 44enne, per la prima volta partecipano da moglie e moglie all’Open Usa femminile di golf, iniziato giovedì al Champions Golf Club di Houston, in Texas.