Sanzioni alla Turchia: così l'Unione Europea finge di essere "forte" (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic – Il 10 dicembre il Consiglio europeo si è riunito per produrre conclusioni comunitarie su temi relativi all'economia – Quadro Finanziario Pluriennale e Next Generation EU – al Covid-19, ai cambiamenti climatici e, in ultima istanza, alla difficoltosa situazione nel Mediterraneo orientale e alla proposta di Sanzioni alla Turchia. Un'escalation che parte da lontano L'interesse dell'Unione Europea per la questione mediterranea iniziò già durante lo scorso agosto. In estate Erdogan inviò la nave da ricerca Oruc Reis in una zona del Mediterraneo contesa da due accordi differenti interessati alla creazione di una Zona economica esclusiva nel tratto di mare strategico compreso fra Cipro e Creta. Sebbene il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ...

