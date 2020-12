Santo di domani 14 Dicembre | chi era San Giovanni della Croce

Leggi su giornal

(Di domenica 13 dicembre 2020) E’ nato nel 1542 in Castiglia, rimase presto orfano di padre per cui ancora bambino imparò a fare il tessitore per aiutare la madre. A quindici anni diventa servo tutto fare all’ospedale di Medina, mai rassegnato alla mediocrità a all’ignoranza, alla sera ascoltava le lezioni di un Gesuita. A ventuno anni entrò nei Carmelitani. I superiori lo inviarono nella prestigiosa università di Salamanca, si prepara al Sacerdozio pur mostrando una certa insoddisfazione per come veniva vissuta allora la regola del Carmelo, tanto che vorrebbe farsi certosino. In occasionesua prima messa a Medina incontrò la grande Teresa D’Avila. I due collaboreranno a lungo insieme. Momenti difficili e prove di ogni genere attendono: molti suoi confratelli non gradiscono il suo rigore e non accettano le sue riforme: viene percosso, umiliato, incarcerato a Toledo ...