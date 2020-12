Santo del Giorno 13 Dicembre: Santa Lucia (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Santo del Giorno 13 Dicembre è Santa Lucia, vergine e martire. Si tratta sicuramente di una delle figure cristiane più note ed amate nel mondo. La giovane Lucia fu una delle tante vittime della terribile persecuzione di Diocleziano. La prigionia e le torture non servirono a convincere questa ragazza ad abiurare la propria fede, pertanto andò verso il martirio con orgoglio e fierezza. Il Giorno di Santa Lucia, in molti luoghi, è considerato l’inizio vero e proprio del periodo natalizio, quindi la Santa porta regali e dolci ai più piccini. Conosciamola meglio: vediamo chi era e cosa fece di importante. Santo del Giorno 13 Dicembre: chi era Santa ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 13 dicembre 2020) Ildel13, vergine e martire. Si tratta sicuramente di una delle figure cristiane più note ed amate nel mondo. La giovanefu una delle tante vittime della terribile persecuzione di Diocleziano. La prigionia e le torture non servirono a convincere questa ragazza ad abiurare la propria fede, pertanto andò verso il martirio con orgoglio e fierezza. Ildi, in molti luoghi, è considerato l’inizio vero e proprio del periodo natalizio, quindi laporta regali e dolci ai più piccini. Conosciamola meglio: vediamo chi era e cosa fece di importante.del13: chi era...

Santa Lucia fu una testimone della devozione. Mostrò al popolo pagano come lo Spirito Santo vivesse nel suo tempio, ossia il suo corpo.

