Santa Lucia: storia della festa del 13 dicembre e perché si festeggia (Di domenica 13 dicembre 2020) Oggi, 13 dicembre si festeggia Santa Lucia, la protettrice della vista. La si festeggia in attesa del Natale, con dolci e giocattoli. La storia della Festività attesa dai bambini e non solo. Infatti non tutti sanno che un tempo il giorno della messa per Lucia era un momento nel quale le donne rendevano pubblica la volontà di maritarsi. >> Come e quando è morto san Giuseppe, il papà putativo di Gesù? Santa Lucia protettrice degli occhi Santa Lucia è la protettrice degli occhi ed è considerata patrona di tutti coloro che hanno problemi di vista. Il 13 dicembre è il giorno dedicato a lei e, secondo le tradizioni popolari, era anche ... Leggi su urbanpost (Di domenica 13 dicembre 2020) Oggi, 13si, la protettricevista. La siin attesa del Natale, con dolci e giocattoli. LaFestività attesa dai bambini e non solo. Infatti non tutti sanno che un tempo il giornomessa perera un momento nel quale le donne rendevano pubblica la volontà di maritarsi. >> Come e quando è morto san Giuseppe, il papà putativo di Gesù?protettrice degli occhiè la protettrice degli occhi ed è considerata patrona di tutti coloro che hanno problemi di vista. Il 13è il giorno dedicato a lei e, secondo le tradizioni popolari, era anche ...

fanpage : Oggi si festeggia #SantaLucia, la protettrice della luce, degli occhi e dei pescatori dell’omonimo borgo napoletano… - ciropellegrino : Santa Lucia, per tutti quelli che hanno occhi E gli occhi e un cuore che non basta agli occhi E per la tranquillit… - LegaSalvini : BUONA NOTTE DI SANTA LUCIA Stasera in tante zone d’Italia i bambini attendono l’arrivo di Santa Lucia. Viva le nos… - MaI3fica : Bho ma solo da me non si festeggia Santa Lucia? (Nel senso che non c'è mai stata l'usanza dei regali o di cucinare… - AntonioSpadafo4 : RT @Countmax_73: Santa Lucia, la notte più lunga che ci sia è passata ed adesso a uovo verso l’estate. Da oggi il sole tramonta un po’ più… -