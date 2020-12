Santa Lucia, il 13 dicembre è davvero il giorno più corto che ci sia? (Di domenica 13 dicembre 2020) Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia . Un 'detto' molto popolare, ma che non corrisponde alla realtà. Il giorno più corto dell'anno, infatti, non è il 13 dicembre (data in cui si festeggia ... Leggi su leggo (Di domenica 13 dicembre 2020), ilpiùche ci. Un 'detto' molto popolare, ma che non corrisponde alla realtà. Ilpiùdell'anno, infatti, non è il 13(data in cui si festeggia ...

fanpage : Oggi si festeggia #SantaLucia, la protettrice della luce, degli occhi e dei pescatori dell’omonimo borgo napoletano… - Avvenire_Nei : #13dicembre Oggi è Santa Lucia. Celebrare la sua memoria nei giorni in cui il buio della notte sembra prevalere su… - LegaSalvini : BUONA NOTTE DI SANTA LUCIA Stasera in tante zone d’Italia i bambini attendono l’arrivo di Santa Lucia. Viva le nos… - AriannadaTodi : [Per chi non ha capito e per la nostra paura del buio e della fantasia: santa Lucia - AriannadaTodi : Santa Lucia, per tutti quelli che hanno gli occhi e un cuore che non basta agli occhi. [Illustrazioni mediche dal… -