Santa Lucia | i forlivesi non rinunciano alla tradizione della benedizione degli occhi

(Di domenica 13 dicembre 2020) Come ogni anno il 13 dicembre ha celebrato la festa di, patronavista, con le preghiere e le messe che animeranno per tutta la giornata la chiesa di corsoRepubblica. Con le ...

matteosalvinimi : Regalo simpatico per Santa Lucia, portatrice di doni e sorrisi ?? Buona domenica Amici, soprattutto a chi è solo. - Avvenire_Nei : #13dicembre Oggi è Santa Lucia. Celebrare la sua memoria nei giorni in cui il buio della notte sembra prevalere su… - fanpage : Oggi si festeggia #SantaLucia, la protettrice della luce, degli occhi e dei pescatori dell’omonimo borgo napoletano… - nadbitti : RT @adelestancati: Oggi @CasaLettori ci sta arricchendo, raccontando tutte le tradizioni siciliane che riguardano il giorno di Santa Lucia… - PeranAndreaPer : RT @FlipRuth: #LagodOrta #IsolaSanGiulio #13dicembre #buonadomenica 'Santa Lucia protettrice degli occhi, proteggi tutte le persone che sta… -

Una devozione che si tramanda da secoli. A Napoli, a Benevento e nel resto della Campania, Santa Lucia stende la sua mano su tutti coloro che la invocano. Festa Santa Lucia a Napoli – photo web source ...C'è chi è uscito solo per godersi un po' di aria fresca e gustare un'arancina, vista la festività di Santa Lucia, anche se solo da asporto, ma in moltissimi hanno affollato i negozi per acquistare i ...