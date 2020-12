Sanremo 2021 | Amadeus non vuole Pago? Il cantautore rompe il silenzio

Leggi su viagginews

(Di domenica 13 dicembre 2020) Manca pochissimo all’annuncio dei Big di! Tra i nomi dei probabili non convocati, c’è quello di, vincitore di Tale e Quale Show 2020. Siamo ormai agli sgoccioli per l’annuncio dei Big in gara a. Tra il consueto toto-nomi annuale e le prime conferme, sono usciti anche i probabili esclusi. Fra questi, un nome ricorrente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com