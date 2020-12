Samuele Bersani, giocoliere d’immagini: «Parole pesate, per concetti (anche) pesanti» (Di domenica 13 dicembre 2020) «Cos’ha fatto Samuele Bersani in tutti questi anni?». Sette, per l’esattezza, che dividono Nuvola numero nove dal suo nuovo album, Cinema Samuele, uscito ad inizio ottobre. Domanda cinematografica, appunto. E anche se l’Alcatraz di Milano non è il Fat Moe’s di New York, la risposta del cantautore romagnolo sembra tratteggiare i contorni della scena di un film: «Ho mangiato tante pizze nel cartone. Se metto insieme il budget avrò speso seimila euro in pizze nel cartone. Che mi facevo portare già tagliate». Leggi su vanityfair (Di domenica 13 dicembre 2020) «Cos’ha fatto Samuele Bersani in tutti questi anni?». Sette, per l’esattezza, che dividono Nuvola numero nove dal suo nuovo album, Cinema Samuele, uscito ad inizio ottobre. Domanda cinematografica, appunto. E anche se l’Alcatraz di Milano non è il Fat Moe’s di New York, la risposta del cantautore romagnolo sembra tratteggiare i contorni della scena di un film: «Ho mangiato tante pizze nel cartone. Se metto insieme il budget avrò speso seimila euro in pizze nel cartone. Che mi facevo portare già tagliate».

