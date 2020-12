Salvini gioca sporco e aizza Renzi contro Conte: 'Se lo vuole far cadere passi dalle parole ai fatti' (Di domenica 13 dicembre 2020) Matteo Salvini, mosso dal solito spregiudicato cinismo, è convinto di avere i numeri per un eventuale governo, nonostante i sondaggi lo vedano arracare dietro Giorgia Meloni. Eppure, è un Salvini più ... Leggi su globalist (Di domenica 13 dicembre 2020) Matteo, mosso dal solito spregiudicato cinismo, è convinto di avere i numeri per un eventuale governo, nonostante i sondaggi lo vedano arracare dietro Giorgia Meloni. Eppure, è unpiù ...

Ettore572 : RT @AngeloCiocca: ?#Toninelli ! Quello smemorato! Mentre #Salvini INGIUSTAMENTE è a PROCESSO per aver difeso i confini della nostra PATRIA,… - Andrea51799298 : RT @AngeloCiocca: ?#Toninelli ! Quello smemorato! Mentre #Salvini INGIUSTAMENTE è a PROCESSO per aver difeso i confini della nostra PATRIA,… - MaccariFranco1 : RT @AngeloCiocca: ?#Toninelli ! Quello smemorato! Mentre #Salvini INGIUSTAMENTE è a PROCESSO per aver difeso i confini della nostra PATRIA,… - tedpanski : RT @francofontana43: Piccoli Churchill crescono. Calenda, smanioso come al solito di dire la sua su tutto, chiede un gabinetto di guerra “m… - Bobbio65M : RT @AngeloCiocca: ?#Toninelli ! Quello smemorato! Mentre #Salvini INGIUSTAMENTE è a PROCESSO per aver difeso i confini della nostra PATRIA,… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini gioca Salvini gioca sporco e aizza Renzi contro Conte: "Se lo vuole far cadere passi dalle parole ai fatti" Globalist.it Salvini gioca sporco e aizza Renzi contro Conte: "Se lo vuole far cadere passi dalle parole ai fatti" "Ci fosse un governo lontano dalle mie idee che fa tante cose sarebbe una notizia positiva, ma l'effetto dei continui litigi tra Conte, Di Maio e Zingaretti è lo stallo totale, è tutto fermo" continua ... Salvini apre ad un ''governo ponte'' La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni non ha reagito benissimo all’apertura di Matteo Salvini alla formazione di un governo di transizione. "Ci fosse un governo lontano dalle mie idee che fa tante cose sarebbe una notizia positiva, ma l'effetto dei continui litigi tra Conte, Di Maio e Zingaretti è lo stallo totale, è tutto fermo" continua ...La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni non ha reagito benissimo all’apertura di Matteo Salvini alla formazione di un governo di transizione.