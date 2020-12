Salvini a La7: “Non sono pagato per litigare ma per trovare soluzioni. Da Conte ci vado con tutto il centrodestra, lavoro per allargarlo” (Di domenica 13 dicembre 2020) “Io non entro al governo con il Pd, il M5s… Gli italiani non hanno un problema di rimpasti, ma hanno problemi molto più concreti. Noi abbiamo il dovere di dialogare con Conte, perché questo è il presidente del Consiglio. Poi dopo mi auguro che il governo cambi il prima possibile ma negli ultimi giorni, con il centrodestra unito, abbiamo potuto ottenere molte cose utili”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, suLa7 a L’aria di domenica. “Gli italiani non mi pagano lo stipendio per litigare ma per portare avanti le proposte e possibilmente concretizzarne qualcuna, se io risolvo i problemi degli italiani… io da Conte ci vado con tutto il centrodestra, sto lavorando per allargare il centrodestra”, ha aggiunto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) “Io non entro al governo con il Pd, il M5s… Gli italiani non hanno un problema di rimpasti, ma hanno problemi molto più concreti. Noi abbiamo il dovere di dialogare con, perché questo è il presidente del Consiglio. Poi dopo mi auguro che il governo cambi il prima possibile ma negli ultimi giorni, con ilunito, abbiamo potuto ottenere molte cose utili”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, suLa7 a L’aria di domenica. “Gli italiani non mi pagano lo stipendio perma per portare avanti le proposte e possibilmente concretizzarne qualcuna, se io risolvo i problemi degli italiani… io daciconil, sto lavorando per allargare il”, ha aggiunto ...

