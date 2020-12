“Salta il Natale, Lockdown Totale da mercoledì 16 dicembre”. L’annuncio poco fa (Di domenica 13 dicembre 2020) La Germania annuncia un Lockdown Totale sull’intero territorio federale, a partire da mercoledì prossimo. Di fronte all’impennata esponenziale dei contagi, che ieri hanno nuovamente toccato quota 29 mila, con 483 decessi, la cancelliera Merkel e i premier dei sedici Laender federali hanno raggiunto un’intesa per una serie di ulteriori misure restrittive, considerate assolutamente necessarie per impedire che la situazione diventi fuori controllo. Dal 16 dicembre chiuderanno tutti i negozi, tranne gli alimentari, mentre ristoranti, caffè, palestre, saloni di bellezza e luoghi di svago come cinema e teatri sono già chiusi dal 2 novembre. Le scuole e gli asili nido anticiperanno le vacanze a partire dallo stesso giorno. Ci saranno probabilmente delle piccole differenze da Land a Land, ma il coprifuoco notturno dovrebbe essere ... Leggi su howtodofor (Di domenica 13 dicembre 2020) La Germania annuncia unsull’intero territorio federale, a partire daprossimo. Di fronte all’impennata esponenziale dei contagi, che ieri hanno nuovamente toccato quota 29 mila, con 483 decessi, la cancelliera Merkel e i premier dei sedici Laender federali hanno raggiunto un’intesa per una serie di ulteriori misure restrittive, considerate assolutamente necessarie per impedire che la situazione diventi fuori controllo. Dal 16 dicembre chiuderanno tutti i negozi, tranne gli alimentari, mentre ristoranti, caffè, palestre, saloni di bellezza e luoghi di svago come cinema e teatri sono già chiusi dal 2 novembre. Le scuole e gli asili nido anticiperanno le vacanze a partire dallo stesso giorno. Ci saranno probabilmente delle piccole differenze da Land a Land, ma il coprifuoco notturno dovrebbe essere ...

