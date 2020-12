Salta Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip? L’ultima bomba | ecco che succede

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 13 dicembre 2020)la partecipazione dial? A quanto pare l’ingresso della sorella minore di Elettra, potrebbe essere seriamente in bilico, così come scrive il buon Gabriele Parpiglia via Giornalettismo, scopriamo gli ultimi risvolti.al, sorella della famosa Elettra (star mondiale), era... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.