Ronaldo: “L’obiettivo della Juve è sempre quello di vincere campionato e Champions” (Di domenica 13 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo ha parlato a Sky dopo le 100 partite con la maglia della Juve, con doppietta realizzata su rigore. “Importante è vincere sempre, sono contento per l’obiettivo personale. La vittoria di Barcellona molto importante, abbiamo acquisito fiducia. Dopo la Champions è complicato giocare, siamo più stanchi, il mister ci ha dato quello di cui avevamo bisogno. L’obiettivo della Juve è vincere campionato e Champions, solo una può vincere ma noi siamo fiduciosi e possiamo sognare”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Cristianoha parlato a Sky dopo le 100 partite con la maglia, con doppietta realizzata su rigore. “Importante è, sono contento per l’obiettivo personale. La vittoria di Barcellona molto importante, abbiamo acquisito fiducia. Dopo la Champions è complicato giocare, siamo più stanchi, il mister ci ha datodi cui avevamo bisogno. L’obiettivoe Champions, solo una puòma noi siamo fiduciosi e possiamo sognare”. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GiuseppeGatta87 : RT @NonSoloJuve: ??”Dopo la vittoria a Barcellona, abbiamo preso molta fiducia. Genoa molto difensivo, non era facile. Dopo la Champions è s… - enriquecatorce : RT @NonSoloJuve: ??”Dopo la vittoria a Barcellona, abbiamo preso molta fiducia. Genoa molto difensivo, non era facile. Dopo la Champions è s… - ZonaJuventina : RT @NonSoloJuve: ??”Dopo la vittoria a Barcellona, abbiamo preso molta fiducia. Genoa molto difensivo, non era facile. Dopo la Champions è s… - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVE - Cristiano Ronaldo: 'L'obiettivo è vincere sempre' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVE - Cristiano Ronaldo: 'L'obiettivo è vincere sempre' -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo “L’obiettivo SNAI – Serie A: Juve-Torino, derby da «1» fissoRoma-Sassuolo, sfida Over con Fonseca favorito Fortune Italia