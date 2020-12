Ronaldo, cento presenze con doppietta: la Juve passa a Genova. A segno anche Dybala (Di domenica 13 dicembre 2020) Quarta vittoria consecutiva, tra campionato e Champions, per la Juventus. Cristiano Ronaldo festeggia nel migliore dei modi la sua centesima presenza bianconera: sull'1-1, dopo che Sturaro risponde a ... Leggi su leggo (Di domenica 13 dicembre 2020) Quarta vittoria consecutiva, tra campionato e Champions, per lantus. Cristianofesteggia nel migliore dei modi la sua centesima presenza bianconera: sull'1-1, dopo che Sturaro risponde a ...

