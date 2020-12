Roma, tutti pronti per il Natale: ammassati nelle strade del centro…sfidando il virus (Di domenica 13 dicembre 2020) Code chilometriche per sottoporsi al tampone, auto incolonnate in ogni drive in della Capitale (e non solo). Pendolari ammassati sui mezzi di trasporto di mezza Italia e immagini che hanno fatto il giro dei social tra rabbia e indignazione. Quello che è certo è che in questi mesi, tra un Dpcm e l’altro, un po’ tutti si sono improvvisati ‘fotoreporter’ (a volte anche di se stessi): pronti a paparazzare situazioni rischiose, tra assembramenti di giovani fuori i locali e folla di persone nei centri commerciali. E anche ieri, nella Capitale, vuoi per la corsa allo shopping natalizio o per una semplice passeggiata, complice la bella giornata di sole, via del Corso (stando alle immagini che circolano sui social e subito diventate virali) è stata presa d’assalto. Così come anche le altre le vie del centro di Roma. All’aperto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 dicembre 2020) Code chilometriche per sottoporsi al tampone, auto incolonnate in ogni drive in della Capitale (e non solo). Pendolarisui mezzi di trasporto di mezza Italia e immagini che hanno fatto il giro dei social tra rabbia e indignazione. Quello che è certo è che in questi mesi, tra un Dpcm e l’altro, un po’si sono improvvisati ‘fotoreporter’ (a volte anche di se stessi):a paparazzare situazioni rischiose, tra assembramenti di giovani fuori i locali e folla di persone nei centri commerciali. E anche ieri, nella Capitale, vuoi per la corsa allo shopping natalizio o per una semplice passeggiata, complice la bella giornata di sole, via del Corso (stando alle immagini che circolano sui social e subito diventate virali) è stata presa d’assalto. Così come anche le altre le vie del centro di. All’aperto ...

virginiaraggi : Roma non smette mai di stupirci: è uno scrigno inesauribile di tesori. Oggi mostriamo, per la prima volta al mondo… - juventusfc : POCHISSIMI minuti a #JuveRoma! TUTTI SU @JuventusTV! ?? - fattoquotidiano : Maxi risse, a Venezia coinvolti una quarantina di adolescenti. A Roma di nuovo scontri tra ragazzi: fermati in 10,… - bianconerodoc10 : RT @MassimGiannini: Il #Natale di Roma, a Via del Corso. Buon #Covid a tutti - FrancescoLaverg : RT @MassimGiannini: Il #Natale di Roma, a Via del Corso. Buon #Covid a tutti -