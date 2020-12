Roma, teneva da mesi 10 cani segregati in casa al buio tra gli escrementi: salvati dalle guardie zoofile (Di domenica 13 dicembre 2020) Una situazione inconcepibile, che stava rendendo la vita insopportabile sia alle povere bestione che ai vicini di casa. E sono stati proprio loro a far scoprire l’appartamento degli orrori, a Roma. L’intervento è stato delle guardie zoofile Norsaa in una situazione difficile, dove solitudine e abbandono sociale la fanno da padrone. Gli operatori Norsaa si sono trovati in una condizione oltre ogni limite: 10 cani, tra cui un cucciolo, segregati in un appartamento. Gli animali vivevano reclusi al buio, senza mai uscire, su un tappeto di feci e urine, con odori inimmaginabili. La casa praticamente distrutta, con ogni mobile o suppellettile che emanava odori nauseabondi, tanto che i vicini erano costretti a stare sempre con le finestre chiuse. Gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 dicembre 2020) Una situazione inconcepibile, che stava rendendo la vita insopportabile sia alle povere bestione che ai vicini di. E sono stati proprio loro a far scoprire l’appartamento degli orrori, a. L’intervento è stato delleNorsaa in una situazione difficile, dove solitudine e abbandono sociale la fanno da padrone. Gli operatori Norsaa si sono trovati in una condizione oltre ogni limite: 10, tra cui un cucciolo,in un appartamento. Gli animali vivevano reclusi al, senza mai uscire, su un tappeto di feci e urine, con odori inimmaginabili. Lapraticamente distrutta, con ogni mobile o suppellettile che emanava odori nauseabondi, tanto che i vicini erano costretti a stare sempre con le finestre chiuse. Gli ...

CorriereCitta : Roma, teneva da mesi 10 cani segregati in casa al buio tra gli escrementi: salvati dalle guardie zoofile - NicoCiccotelli : @RiganteLeonardo @roma_paoletta Il nuovo LaMalfa ... il defunto partito repubblicano, che negli anni 70 80 teneva i… - siculiano80 : Ho appena visto passare,su via del corso a Roma,un mio coetaneo(40/50) in bicicletta,con lo zaino #Globo sulle spal… - AirFranz86 : Una di quelle cose che mi teneva “ancorato” a Roma; poter andare al PalaEur a vedere la Virtus... ?? Grandissimo dis… - angzarre : I morti per Covid a Roma sono ancora una volta oggetto di furto dei beni personali. Hanno rubato gli 80 euro che un… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma teneva Roma, teneva da mesi 10 cani segregati in casa al buio tra gli escrementi: salvati dalle guardie zoofile Il Corriere della Città Covid, a Natale possibili nuove restrizioni. Stasera vertice di governo Le immagini che arrivano dai centri della grandi città, presi d'assalto per gli acquisti natalizi aumenta i timori di una terza ondata. Stasera sul tavolo anche una deroga per gli spostamenti tra picc ... Vie dello shopping invase a Roma, Milano e Napoli. L'appello: «Evitare assembramenti». Ma le regole lo permettono Si potrebbe ribattezzare il paradosso di Natale. Il governo ha portato quasi tutta l'Italia in zona gialla - diminuendo di fatto le restrizioni - tiene aperti i negozi per ... Le immagini che arrivano dai centri della grandi città, presi d'assalto per gli acquisti natalizi aumenta i timori di una terza ondata. Stasera sul tavolo anche una deroga per gli spostamenti tra picc ...Si potrebbe ribattezzare il paradosso di Natale. Il governo ha portato quasi tutta l'Italia in zona gialla - diminuendo di fatto le restrizioni - tiene aperti i negozi per ...