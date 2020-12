Roma | Spinazzola | ' Sono al top grazie al dentista!'

(Di domenica 13 dicembre 2020) Al netto delle battute con l'amico Petagna in diretta Sky, Leonardoera sincero quando, dopo la partita di Bologna, ha ringraziato anche il suo dentista per il miglioramento delle ...

Lo scorso gennaio era praticamente andato in porto lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano. In extremis, però, l'Inter bloccò la trattativa e l'esterno ex Juventus rimase a Roma, mentre i ...“Abbiamo avuto un po’ più di difficoltà nel secondo tempo, ma il risultato era già buono e abbiamo mollato un po’ mentalmente anche se non volevamo” Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di Sky ...