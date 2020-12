Roma, Leonardo Spinazzola 'ha l'oro in bocca': 'Il segreto della mia rinscita? Il mio dentista' (Di domenica 13 dicembre 2020) Puzzilli, il cui studio ha sede all'Eur, tramite Leggo ringrazia Spinazzola e svela il segreto: 'Ha fatto il finimondo (ride, ndr). Mi sono arrivati tantissimi messaggi anche se è un discorso che io ... Leggi su leggo (Di domenica 13 dicembre 2020) Puzzilli, il cui studio ha sede all'Eur, tramite Leggo ringraziae svela il: 'Ha fatto il finimondo (ride, ndr). Mi sono arrivati tantissimi messaggi anche se è un discorso che io ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Leonardo Roma, al via i tour virtuali della mostra di Leonardo da Vinci La Repubblica Spinazzola, parla il dentista: “Con il bite basta infortuni muscolari” “Venne da me, consigliato dai tanti calciatori della Roma che ho in cura, chiedendo se ci fosse correlazione tra i tanti infortuni che subiva e i denti” Al termine di Bologna-Roma, Leonardo Spinazzola ... Roma, Leonardo Spinazzola e il segreto del suo successo: «La mia rinscita? merito del mio dentista» «Non avevo mai iniziato così bene la stagione in carriera. Il segreto? Il dentista, mi ha cambiato la vita». La rivelazione di Spinazzola ha stupito tutti, compreso ... “Venne da me, consigliato dai tanti calciatori della Roma che ho in cura, chiedendo se ci fosse correlazione tra i tanti infortuni che subiva e i denti” Al termine di Bologna-Roma, Leonardo Spinazzola ...«Non avevo mai iniziato così bene la stagione in carriera. Il segreto? Il dentista, mi ha cambiato la vita». La rivelazione di Spinazzola ha stupito tutti, compreso ...