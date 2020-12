Roma, la movida continua come se niente fosse: assembramenti in piazza senza mascherina | VIDEO (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, movida in piazza senza mascherina Un VIDEO girato sabato 12 dicembre nel quartiere San Lorenzo a Roma intorno alle 21 mostra decine di ragazzi riuniti nella piazza principale della zona assembrati senza mascherine. Lo svago e il divertimento a cui molti stanno rinunciando per limitare la diffusione del Coronavirus nel filmato sembra andare avanti come se niente fosse, in un momento in cui il bilancio dell’epidemia in Italia conta ancora migliaia di casi e centinaia di decessi ogni giorno – 19.903 nuovi contagi e 649 morti ieri – a una settimana dall’inizio delle vacanze natalizie, quando molti giovani torneranno a casa dalle rispettive famiglie. Tra i ragazzi non si rispetta ... Leggi su tpi (Di domenica 13 dicembre 2020)inUngirato sabato 12 dicembre nel quartiere San Lorenzo aintorno alle 21 mostra decine di ragazzi riuniti nellaprincipale della zona assembratimascherine. Lo svago e il divertimento a cui molti stanno rinunciando per limitare la diffusione del Coronavirus nel filmato sembra andare avantise, in un momento in cui il bilancio dell’epidemia in Italia conta ancora migliaia di casi e centinaia di decessi ogni giorno – 19.903 nuovi contagi e 649 morti ieri – a una settimana dall’inizio delle vacanze natalizie, quando molti giovani torneranno a casa dalle rispettive famiglie. Tra i ragazzi non si rispetta ...

zazoomblog : Roma la movida continua come se niente fosse: assembramenti in piazza senza mascherina VIDEO - #movida #continua… - marco40933335 : @SalernoSal Roma ???Per motivi di lavoro sono in giro per l’Italia ma la movida che ho trovato nella provincia au… - serenel14278447 : Movida a Roma, il centro si blinda contro assembramenti e nuove risse - Roma__SPQR : Coronavirus, movida nonostante i divieti: ragazzi assembrati a bere a piazza San Calisto - AnsaRomaLazio : Folla a Trastevere e piazza Navona,ragazzi multati a Roma. Ieri sera interventi dei vigili in zone movida,oltre 10… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma movida Movida a Roma, il centro si blinda contro assembramenti e nuove risse - Italia Agenzia ANSA Ancora risse nelle città italiane: dopo Roma, Venezia Venezia: dopo Roma, la Serenissima è teatro di una maxi rissa tra giovani adolescenti. Intanto, nuovi scontri nella capitale. Dalle feste in discoteca al carcere: i giovani boss della ’ndrangheta non ballano più Con la testa in Calabria e i piedi ben piantati nella movida, anche economica ... Suo padre di nome Rosario Marando, ormai tanti anni fa era emigrato a Roma forse per togliersi di dosso l’attenzione ... Venezia: dopo Roma, la Serenissima è teatro di una maxi rissa tra giovani adolescenti. Intanto, nuovi scontri nella capitale.Con la testa in Calabria e i piedi ben piantati nella movida, anche economica ... Suo padre di nome Rosario Marando, ormai tanti anni fa era emigrato a Roma forse per togliersi di dosso l’attenzione ...