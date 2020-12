Roma, la foto di via del Corso presa d’assalto per lo shopping pre-Natale: “Buon Covid a tutti” (Di domenica 13 dicembre 2020) “Buon Covid a tutti”. Lo scrive su Twitter Massimo Gianni, direttore de La Stampa, pubblicando una foto – scattata nel pomeriggio di ieri, sabato 12 dicembre, in via del Corso a Roma – che ritrae centinaia di persone ammassate per strada. “Il Natale di Roma a via del Corso, buon Covid a tutti”, commenta il giornalista, che nelle scorse settimane è stato ricoverato alcuni giorni in terapia intensiva proprio per aver contratto il Coronavirus. In questi giorni sono molte le immagini diffuse sui social network che mostrano le vie italiane dello shopping, e non solo, affollate come se non fossimo nel pieno di una emergenza pandemica. E alcuni lamentano le storture delle regole restrittive, ... Leggi su tpi (Di domenica 13 dicembre 2020). Lo scrive su Twitter Massimo Gianni, direttore de La Stampa, pubblicando una– scattata nel pomeriggio di ieri, sabato 12 dicembre, in via del– che ritrae centinaia di persone ammassate per strada. “Ildia via del, buon, commenta il giornalista, che nelle scorse settimane è stato ricoverato alcuni giorni in terapia intensiva proprio per aver contratto il Coronavirus. In questi giorni sono molte le immagini diffuse sui social network che mostrano le vie italiane dello, e non solo, affollate come se non fossimo nel pieno di una emergenza pandemica. E alcuni lamentano le storture delle regole restrittive, ...

