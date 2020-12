Roma | Dzeko nella storia | 111 gol | come Amadei

(Di domenica 13 dicembre 2020) Non che prima non fosse importante, ma da oggi Edinè - davvero -della. Il numero 9 giallorosso, da un anno capitano della squadra, con il gol al Bologna è arrivato a quota ...

OptaPaolo : 111 - Edin #Dzeko ha segnato la sua 111ª rete con la maglia della Roma, raggiungendo così Amedeo Amadei al terzo po… - fioranialex : #BOLOGNA ROMA 1 5 #SPINAZZOLA SFOTTE #PETAGNA!#BOLOGNAROMA #DZEKO #ROMA #SE... - Notiziedi_it : Roma, festival del gol e vittoria a valanga. Dzeko: «Ma potevo segnare di più» - TuttoQuaNews : RT @Gazzetta_it: #Roma, #Dzeko, la storia siamo noi: 111 gol come la leggenda #Amadei. meglio di lui solo Pruzzo e Totti - Dav85_P : RT @VoceRomane: #BolognaRoma 1-5 ???? Prestazione sontuosa. ? #Dzeko: bomber da leggenda ???? #Pellegrini: risponde anche sul campo alle crit… -

Non che prima non fosse importante, ma da oggi Edin Dzeko è - davvero - nella storia della Roma. Il numero 9 giallorosso, da un anno capitano della squadra, con il gol al Bologna è arrivato a quota ...Giallorossi stratosferici, basta un tempo per annientare il Bologna. Il bomber bosniaco raggiunge Amadei a quota 111 gol: «Siamo partiti bene quest’anno, l’obiettivo minimo è entrare fra le prime quat ...