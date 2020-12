Roberto Baggio ricorda Paolo Rossi: “Volevo diventare come lui dal Mundial. Rigore a Usa ’94? Sapeva che non ci dormo ancora la notte” (Di domenica 13 dicembre 2020) La notte del titolo mondiale del 1982 come sliding door, i pensieri del pomeriggio di Pasadena che ancora affollano i suoi pensieri. La morte di Pablito rappresenta “la fine di quel nostro calcio“. Così Roberto Baggio, in un’intervista a Repubblica, ricorda Paolo Rossi nel giorno del suo funerale tenutosi il 12 dicembre nel Duomo di Vicenza. “La nostra generazione è l’ultima dei bambini autodidatti, che passavano il tempo a prendere un pallone a calci per strada. Noi improvvisavamo. I ragazzi di oggi crescono programmati, hanno più strumenti e schemi per allenarsi: forse il problema dei piedi è aver perso la libertà di giocare senza pensare”. Oltre a tutta la squadra dei campioni del mondo del 1982, anche Baggio era presente per l’addio all’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) La notte del titolo mondiale del 1982sliding door, i pensieri del pomeriggio di Pasadena cheaffollano i suoi pensieri. La morte di Pablito rappresenta “la fine di quel nostro calcio“. Così, in un’intervista a Repubblica,nel giorno del suo funerale tenutosi il 12 dicembre nel Duomo di Vicenza. “La nostra generazione è l’ultima dei bambini autodidatti, che passavano il tempo a prendere un pallone a calci per strada. Noi improvvisavamo. I ragazzi di oggi crescono programmati, hanno più strumenti e schemi per allenarsi: forse il problema dei piedi è aver perso la libertà di giocare senza pensare”. Oltre a tutta la squadra dei campioni del mondo del 1982, ancheera presente per l’addio all’ex ...

